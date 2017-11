“Itake” u Bosanskom narodnom pozorištu

U organizaciji JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo-Bosanski kulturni centar u utorak 21.novembra 2017.godine, sa početko u 19:30 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će odigrana predstava Itake autora i reditelja Benjamina Bajramovića, Zeničanina sa adresom u Sarajevu.

Protagonist predstave, po imenu Jakov (26 godina), dobio je radnu dozvolu-vizu za Njemačku i planira što prije odseliti tamo, da, iako diplomirani komparativista, radi kao konobar u kafiću. On pripada zatvorenom društvu prijatelja u kojem su Nećko, nezaposleni diplomirani filozof, Maša, koja nikako da diplomira i odseli od roditelja, i Delboja, kojeg izdržava tetka, koje do temelja biva potreseno Jakovljevom namjerom da ode. Njegov planirani odlazak pokreće lavinu u unutrašnjoj dinamici prijateljstva u kojoj se, tokom komada, polako pojavljuje skoro zaboravljena individualnost svakog od njih. Još jedan član tog društva je Miki, starac od sedamdeset godina, koji za sebe tvrdi da je jedini stvaran lik. On na društvo djeluje kao anti prorok: nema ponuditi nikakvu viziju budućnosti, jedino funckioniše kao ogledalo svakog od likova.

– Pozorišni projekt Itake tematizira vrlo malo dotaknut fenomen atmosfere nezadovoljstva mlađe generacije u Bosni i Hercegovini, koji često rezultira odlaskom iz države u potrazi za boljim životom negdje drugdje. Ova predstava bavi se upravo procjepom između želje za kvalitetnim životom i nesposobnosti za objektivno sagledavanje vlastite situacije. Predstava nastoji iz umjetničke perspektive tretirati problem o kojem se u javnoj sferi vrlo malo govori, posebno iz perspektive mladih ljudi. Na projektu rade mladi profesionalci i profesionalke koji su pritisnutii dilemom i aurom letargije i time predstava dobija ličnu dimenziju. Samim tim ona postaje autorefleksivna, meditacija mladih ljudi nad svojom relevantnosti, rekao je Benjamin Bajramović autor i reditelj predstave.

U predstavi igraju Adnan Goro, Ena Kurtalić, Kemal Rizvanović, Zoran Dragićević i Miki Trifunov. Izvršni producent i producentica su Zulfikar Filandra i Irena Orazović, dramaturgiju je radio Dario Bevanda, a za vizuelni identitet pobrinula se Selma Dokara.

Ulaznice po cijeni od 5 KM možete kupiti u Marketingu ili na blagajni BNP-a Zenica, a više informacija možete dobiti na telefone: 032/242 604, 062/859 555, 063/797 555, ili na mail adresi: marketing.prodaja@bnp.ba

BNP