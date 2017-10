INZ uz Svjetski dan osteoporoze, 20. oktobar

Pod motom “Volite svoje kosti – zaštitite svoju budućnost” obilježava se Svjetski dan osteoporoze, s ciljem podizanja globalne svijesti o prevenciji, dijagnostici i liječenju osteoporoze i metaboličkih bolesti kostiju, navodi se u informaciji iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. .

Osteoporoza je bolest koštanog tkiva u kojoj dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i sklone prijelomima. Spada u jednu od pet najčešćih hroničnih bolesti uopće, a 80 posto svih oboljelih su žene. Oko 300 hiljada ljudi svake godine bude primljeno u bolnice sa prijelomima uzrokovanim krhkim kostima.

Prema predviđanjima do 2025. godine biće više za 60 posto osoba s osteoporozom, s obzirom da je životni vijek produžen i da je sve više starih osoba. Širom svijeta osteoporoza uzrokuje više od 8,9 miliona prijeloma godišnje, što znači da se registruje jedan prijelom svake tri sekunde. Zbog velike učestalosti i slabo uočljivih simptoma naziva se i „tiha epidemija”.

Rizični faktori za razvoj osteoporoze su nasljeđe (ako je neko od roditelja imao osteoporozu); pušenje; prekomjerna konzumacija alkohola; dugotrajna upotreba kortikosteroida; mala tjelesna težina i gubitak kilograma; prekomjerno vježbanje i loša prehrana dovode do gubitka menstruacije koja povećava rizik od osteoporoze i prijeloma kosti; nedovoljna tjelesna aktivnost; neadekvatan unos kalcija (manje od 600 mg dnevno) i manjak vitamina D ili prethodni prijelom kosti.

Za ostoporozu se slobodno može reći da je to bolest koja počinje u mladosti, a posljedice se javljaju u starijoj životnoj dobi. Na nastanak i razvoj osteoporoze utječu mnogi faktori od kojih vodeću ulogu ima nasljeđe u kombinaciji s utjecajima iz okoline (prehrana i fizička aktivnost). Zbog toga je potrebno omogućiti primjeren razvoj skeleta u fazi rasta, što će umanjiti posljedice gubitka koštanog tkiva kod osoba starije životne dobi.

Za zdravije kosti bitni su redovna tjelesna aktivnost, pravilna prehrana usmjerena zdravlju kostiju, izbjegavanje nezdravih navika, otkrivanje rizičnih faktora, redovno uzimanje propisanih lijekova za zdravlje kostiju i smanjenje rizika od prijeloma, navode u INZ Zenica.

Redovna tjelesna aktivnost potiče stvaranje koštane mase i povećava gustoću kosti do tri posto godišnje. Aktivnosti uvijek treba uskladiti sa zdravstvenim stanjem. Korisni su razni oblici tjelesne aktivnosti kao što su šetnja, ples, treninzi snage, tenis, golf i sl. Ako imate osteoporozu izbjegavajte: vježbe velikog opterećenja (trčanje, skakanje), trzajne pokrete i vježbe savijanja i pregibanja prema naprijed (dodirivanje prstiju, sjedenje i dizanje, sprava za veslanje). Vježbajte 10 do 15 minuta najmanje tri puta sedmično, ponavljajući svaku vježbu dva do tri puta, te postupno povećajte broj ponavljanja.

Što se tiče prehrane – povećajte unos hrane bogate kalcijem. Svaki dan jedite zeleno lisnato povrće i neki fermentirani mliječni proizvod (kefir, jogurt i sl.). Boravite na suncu, ako je moguće, svaki dan od 10 do 15 minuta zbog opskrbljivanja organizma vitaminom D uz pridržavanje preporuka o zaštiti od sunca. Nemojte zanemariti ni unos magnezija budući da kalcij i magnezij si međusobno pospješuju apsorpciju.

Ovogodišnja kampanja Svjetskog dana osteoporoze poziva na preduzimanje ranih mjera za zaštitu zdravlja kostiju i mišića da bi obezbijedili dobar kvalitet života i nezavisnost u budućnosti, i apeluje na zdravstvene radnike i rukovodioce da daju prioritet osteoporozi i prevenciji prijeloma.

I ne zaboravite, zdravlje vaših kostiju neka vam bude prioritet!

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA