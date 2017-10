Imenovan privremeni Nadzorni odbor JP Zenicatrans

Skupština JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica na vanrednoj sjednici održanoj 3. oktobra 2017. godine donijela je Odluku o razrješenju dosadašnjih članova NO JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica.

Također, na ovoj sjednici Skupština je imenovala privremeni NO JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica do okončanja procedure izbora novog NO JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica.

Članovi privremenog NO JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica su:

1. Vahdet Drino, dipl.oec

2. Adnan Džano, mr. oec

3. Amel Krivdić, ing. saobraćaja (zenica.ba)