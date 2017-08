Hafizović: Nismo mi više kanta za nabijanje gol razlike

Nogometaši Čelika danas su na Bilinom Polju remizirali 2:2 protiv tuzlanske Slobode u jednoj veoma zanimljivoj utakmici. Zeničani su gubili 0:2 i bili na koljenima, ali onda je Mahmutović s dva gola donio jedan bod Čeliku, koji će im značiti u borbi za opstanak.

Nakon utakmice trener domaće ekipe Kemal Hafizović bio je zadovoljan rezultatom, jer su se spasili poraza od veoma neugodnog protivnika.

“Rekao sam u najavi da nam dolazi jedna ranjena ekipa, koja ima izvanredan igrački kadar i sjajan stručni štab. Rekao sam igračima da moraju biti dobro oprezni i dobro razmišljati kada izađu na teren. Ja sam danas igrao s tri stopera, ali ja sam u suštini igrao sa sedam igrača pozadi pa se opet nismo mogli odbranit. Zabili su nam dva gola, nismo se mogli obraniti, onda smo s izmjenama pogodili. Kadrić i Duvnjak donijeli su preokret u našoj igri, Duraković se poslije dobro snašao na desnom boku. Uspostavili smo igru, došli smo do dva gola, drag mi je Jagodić, ali moram kazati da smo teško oštećeni kod rezultata 2:2 za klasičan penal. Mi smo u jednom haotičnom stanju, bez priprema, para, ne bi se trebali tako odnositi prema nama. Previše je to nekorektno, borimo se s nemogućim stvarima, Sloboda je izvanredno spremna, ne možeš ih rukama pofatat. Ja sam prezadovoljan, kako smo igrali u drugom poluvremenu, publika je zadovoljna, a vidim i Jagodić je na kraju zadovoljan” ističe Hafizović.

Preokret u drugom poluvremenu i stabilnost u igri u veznom redu donio je ulazak Kadrića.

“Mladi Mehić je odlično odigrao protiv Radnika u paru s Kadrićem, ali Kadrić je bio bolestan tri dana nije trenirao. Kada sam ga vidio danas u svlačionici vidjelo se da je iscrpljen slab, nisam ga mogao po onoj sunčanici staviti od početka. Rekao sam mu spremi se za drugo poluvrijeme, on je sjajan igrač i veliko pojačanje za nas sigurno, što je pokazao igrom u drugom poluvremenu. Mahmutović je prošlo kolo fulao penal, danas je spasio Čelik, zabio je dva gola, nogomet je takav, on nije ni na pola snage još. Mi najviše radimo na psihičkom stanju, milujemo se, grlimo, ljubimo, slagao sam igračima da će plata sutra u 10 biti, nema ništa od toga, znaju igrači to, smijali su se. Šta ću moram nešto provaljivati, izmišljati radi atmosfere u ekipi. Nema štrajkova, tuče, svađa, fina je atmosfera imam ja i tih bisera” ističe trener Zeničana.

Reprezentativna pauza će dobro doći ekipi prije nastavka sezone

“Teško je nadoknaditi fizičku spremu igrača u toku sezonu, zna se kada se to radi. Može se to malo popraviti, ali ne može toliko kada se prođu čitave pripreme. Nama je svaka utakmica kondicioni trening. Mi nastojimo sačuvati svježinu u ekipi, koliko možemo pružimo i to je to. Ostale dane se liječimo, ne kukamo mi toliko kakva je situacija. Nismo mi kanta za nabijanje vise, jer ne možemo se mi ganjati na sredini terena sa Slobodom, oni su tu puno spremniji. Vjerujem da ćemo biti sve bolji u narednom periodu, imamo mi lijep igrački kadar, nismo mi toliko loši” kazao je Hafizović.