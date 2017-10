Fudbaleri Željezničara slavili pobjedu u Zenici (0:3)

Prvo poluvrijeme u Zenici nije ponudilo posebno kvalitetan fudbal. Željezničar je, očekivano, od samog početka bio bolji tim. Imali su više od igre i stvorili su nekoliko šansi, a posebno vrijedi izdvojiti udarce Stanića i Kajkuta koji nisu bili precizni. Ipak, i u 35. minuti gosti iz Sarajeva koriste šansu koja im se stvorila. Nakon duela Durakovića i Ramovića, sudija Obradović pokazuje na bijelu tačku, a precizan izvođač je Saša Kajkut za prednost gostiju od 0:1.

Čelik je do izjednačenja mogao u finišu prvog poluvremena. Odlično je šutirao Duvnjak iskosa sa desne strane, a Kjosevski je uz dosta muke odbranio njegov udarac. Na odmor se otišlo vodstvom gostiju od 1:0, ali su Plavi ostali bez Zebe i Ramovića koji su utakmicu napustili zbog povreda. Nastavak donosi mnogo aktivniju utakmicu gostiju sa Grbavice koji su željeli da što prije riješe sve dileme oko pobjednika. Ofanzivna igra donijela im je i veliki broj šansi, a na otvaranju drugog poluvremena u odličnim šansama su Zajmović i Zakarić. Prvi je iz dobre situacije šutirao pored gola, a zatim je Marković čudesnom odbranom spasio Čelik nakon udarca Zakarića. Zeničani su teško dolazili u šanse za gol. Tim Admira Adžema je sigurno zatvarao puteve prema svom golu, a u 65. minuti su konačno došli i do drugog gola. Jovan Blagojević je prekrasno pogodio iz slobodnog udarca za prednost od 0:2. Tri minute kasnije vidjeli smo veliki promašaj Zakarića koji je sa 10-ak metara promašio čitav gol, ali se iskupio u 70. minuti kada je prekrasnim pogotkom sa preko 20 metara povećao prednost Plavih na 0:3. Nakon ovog gola Željo se povukao. Prepustili su igru Čeliku koji je stvorio nekoliko dobrih šansi pred golom Plavih. Plavi su uspjeli u 80. minuti da dođu do još jedne velike šanse. Zajmović je ponovo bio sam na pet metara, ali i ovog puta nije uspio da pogodi. Ostalo je na kraju 0:3 za sarajevski tim koji je sada ponovo drugoplasirani na tabeli Premijer lige BiH. SportSport.ba