FHMZ: Do kraja dana kiša i pljuskovi u cijeloj BiH

Danas u jutarnjim satima, u zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Poslijepodne, jače naoblačenje sa zapada, u Krajini i Posavini će uvjetovati kišu. U ostatku zemlje, padavine se očekuju do kraja dana ili u večernjim satima. Uz kišu, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u noći, sa nedjelje na ponedjeljak.

Očekivana količina padavina od 15 do 25 l/m2, a u zapadnim i sjeverozapadnim područjima do 30 l/m2. Vjetar umjeren do pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena.