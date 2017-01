Dragan Čović na svečanoj akademiji HDZ Zenica

U Hrvatskom domu „Kralj Tomislav“ u Zenici večeras je održana svečana akademija povodom 27. godišnjice HDZ BiH Zenica.Skupu je prisustvovao Dragan Čović,predsjednik HDZ BiH koji je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.Predsjednik HDZ BiH, bio je u Hrvatskom domu Kralj Tomislav i jesenas,kada je dao podršku lokalnom HDZ kako bio na izborima ostvario rezultat koji bi garantovao makar jedno vijećničko mjesto. No,rezultat je izostao.

-Kada nemate svog predstavnika u lokalnoj samoupravi to je vrlo teško. Naš plan je bio to jedno vijećnićko mjesto.Koliko god smo zadovoljni rezultatima u drugim sredinama, poput Žepča, Vareša ili Usore,toliko smo nezadovoljni rezultatom u Zenici.I to moramo iskompenzirati sa mnogo više rada i sa drugih razina vlasti,pa i mojim možda češćim angažmanom ovdje,da na neki način popravimo poziciju Hrvatskog naroda,izjavio je Dragan Čović.

U BiH je politička situacija poprilično napeta, Stoga je velika odgovornost i zadaća političkih lidera da stanje relaksiraju i djeluju brže i konkretnije na popravljanju ukupnih odnosa u društvu,rekao je predsjednik HDZ-a.Prije svečane akademije povodom 27. godišnjice zeničkog HDZ-a,Dragan Čović održao je sastanak sa članovima zeničkog općinskog odbora ove stranke.Predsjednik HDZ-a BiH, boravio je danas popodne i u Žepču,gdje je upoznat sa aktualnom situacijom u tom gradu. Razgovarano je i o proteklim Lokalnim izborima, te planovima i projektima za buduće razdoblje. (Š.B.)