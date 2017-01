DOL scena BNP-a obilježava 66. rođendan

Dječija,omladinska i lutkarska scena BNP-a obilježila je danas svoj 66-ti rođendan.Svojoj vjernoj maloj i mladoj publici poklonili su predstavu „Put do čarolije“ a nakon toga promovisana je i zbirka bajki „Vilenjakovo pero“ sa nagrađenim i izabranim bajkama sa prvog konkursa za najljepšu bajku Festivala dječije umjetnosti održanog prošle godine u Sarajevu.Dječija,omladinska i lutkarska scena BNP-a, tek je jedanaest mjeseci mlađa od teatra u čijem okrilju djeluje.Direktor BNP-a, Hazim Begagić,odgovorno tvrdi da ni jedno profesionalno pozorište u našoj zemlji nema bolje organizovanu ni produktivniju dječiju scenu.Tri do četiri premijere po sezoni nisu mala stvar. Rukovodilac DOL scene, Miroljub Mijatović, ističe kako je posljednjih desetak godina,uz nekoliko mudrih reorganizacija,vrijeme procvata ovog segmenta zeničkog pozorišta.Uz redovnu produkciju,pokrenuto je,kaže on, i nekoliko teatarskih smotri za najmlađe,uključujući i one međunarodnog ranga.Povodom 66-tog rođendana DOL scene,promovisana je i knjiga „Vilenjakovo pero“.Radi se o zbirci bajki, nagrađenih i odabranih na konkursu Festivala dječije umjetnosti održanog prošle godine u Sarajevu.DOL scena sa organizatorima je dogovorila da će prvonagrađena bajka biti inscenirana u Zenici.Autor,Fuad Tabak kaže kako mu je inspiracija za pisanje nagrađene bajke bila njegova unuka.Do kraja sezone, na DOL sceni premijeru će imati predstava „Šegrt Hlapić“ po klasičnom tekstu Ivane Brlić Mažuranić te lutkarska predstava „Prodati smijeh“ autorskog dvojca iz Bugarske, Darka Kovačovskog i Nađe Vasileve. (D.T.)