Diplome za polaznike kursa iz programiranja

Agencija ZEDA,Grad Zenica i Univerzitet u Zenici,realizovali su drugi kurs iz oblasti programiranja,a na prigodnoj svečanosti održanoj sinoć u prostorijama Impulsnog kreativnog centra ,uručene su diplome.

Kurs je trajao od 7. novembra prošle do 23.februara tekuće godine ,a znanja iz oblasti programiranja pomoći će mladima da u budućnosti lakše dođu do zaposlenja.Kurs iz oblasti programiranja namijenjen je mladim osobama ,studentima , zaposlenim i nezaposlenim ,te svima onima koji su zainteresovani za programiranje.Među njima su Majda Pašalić i Sandi Smajić ,koji očekuju da će im nove vještine i znanja omogućiti lakše zapošljavanje.Kurs je sastavni dio projekta „Mentor 2“.Direktor agencije ZEDA ,Muhsin Ibrahimagić ,ističe kako je primarni cilj poboljšanje poslovnog okruženja u Gradu Zenici.Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije ,a kako kaže Ibrahimagić , interes mladih za učešće premašio je sva očekivanja.U agenciji ZEDA napominju da su oglasi za poziciju IT programera u samom vrhu najtraženijih poslova ,a kako statistike i trendovi pokazuju ,potraživanja za ovim profilom će tokom naredne godine biti u porastu.Iz tog razloga agencija ZEDA najavljuje organizovanje novih kurseva ,uz poziv zainteresovanim da se prijave. (R.Š.)