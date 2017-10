Članice Plesnog kluba “Iskre” u Zenicu donijele zlato

U prostorijama Plesnog kluba “Iskre” Zenica, danas je održana konferencija za medije, na kojoj je riječi bilo o velikom uspjehu ovog kluba, te osvojenom prvom mejstu na Svjetskom takmičenju modernih plesova u Rimu.

Tim povodom prisutnim novinarima, obratila se trenerica Plesnog kluba “Iskre” Belma Sarvan, te iznijela utiske nakon ovog velikog uspjeha: “U kategoriji ‘mini solo’ djevojčica Merjem Mešković je osvojila 1. mjesto za najbolju koreografiju, stajling i najbolje odrađen ples. To je bilo ogromno i veliko iskustvo i veselje i nešto što nas je jako iznenadilo. Također, djevojke koje su osvojie prvo mjesto u ‘duo kategoriji – seniori’ u najtežoj kategoriji na svjetskom prvenstvu, gdje je bilo 1.000 takmičara, gdje se tri dana održavalo takmičenja, a dva dana smo čekali rezultate, prvo mjestu su osvojile Dajana i Martina. Poslije toga su plesale grupe i naša grupa je osvojila peto mjesto u svijetu, a kada se pleše u grupi, to je nešto što je najteže i bude velika konkurencija. Ja sam presretna zbog toga, a djevojka Ajna Čunjalo je osvojila 4. mjesto od 300 kandidata u solo kategoriji. Ovo sve ne bi bilo moguće da nije bilo grada Zenice i gradonačelnika Fuada Kasumovića, jer je omogućio nama odlazak na ovo veliko takmičenje, kao i ostalim našim sponzorima”, istakla je Sarvan.

Djevojčica Merjem Mešković, osvojila je prvo mjestu u kategoriji ‘mini solo’ te tako svom klubu donijela zlatnu medalju, a grad Zenicu i Bosnu i Hercegovinu učinila ponosnom: “Kada sam osvojila 1. mjesto osjećala sam se sretno, jer to mi je prvi put da sam osvojila 1. mjesto u solu na Svjetskom prvenstvu”, kazala je Merjem.

Kako ističe trenerica Belma Sarvan, ovo takmičenje je izuzetno teško, kriteriji su veliki, a žiri kojeg su sačinjavali profesionalni plesači iz Italije, Amerike i samog Rima izuzetno strogi. No i pored velikog broja takmičara i težine samog prvenstva, plesačice Martina Raić i Dajana Zilić osvojile su prvo mjesto u kategoriji ‘duo’ za seniore: “Ovo je najveće takmičenje na kojem smo ikada bili. Mi smo prezadovoljni i presretni. Nisam mogla da vjerujem da se to dešava. Kada smo izašli na scenu to je nevjerovatno, osjećaji se ne mogu opisati. Prezadovoljna sam i stvarno mi je drago što smo napokon postali neko i nešto. Postojimo već osam godina i nikada nismo bili na ovako velikom takmičenju”, kazala je Dajana.

Martina Raić je zajedno sa Dajanom Zilić osvojila prvo mjesto: “Ja prvenstveno nisam mogla vjerovati da ćemo nas dvije osvojiti to prvo mjesto. Bile smo šokirane. Sjedile smo u teatru i čekale proglašenje, a mislile smo da je dobro što smo došle na ovo SP, no kada smo bile prozvane emocije su preovladavale, plakale smo. Sada kada smo svjetske prvakinje organizovat ćemo neke seminare, ići ćemo na razna takmičenja”, dodala je Martina.

Četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu u plesu u Rimu osvojila je Ajna Čunjalo: “Na SP u Rimu ja sam plesala solo u kategoriji seniora to je najstariji grupa i po meni je najteža. Osvojila sam 4. mjesto i 4. sam u svijetu u solo kategoriji. Nisam očkeivala ovo, a kada smo to čula riječima ne mogu opisati kako sam se osjećala”, istakla je osamnaestogodišnja Ajna.

Trenerica Plesnog kluba “Iskre” Belma Sarvan, istakla je da u mjesecu martu 2018. godine u Gradskoj areni u Zenici organizuje veliko internacionalno plesno takmičenje :”Želim da ovu urbanu kulturu i ovaj ples dignem na neki viši nivo, pa ću s toga u mjesecu martu organizovati internacionalno takmičenje, gdje će biti preko 2.000 takmičara iz raznih zemalja u Gradskoj areni Zenica.”

