Čelik pružio sjajnu partiju i deklasirao Radnik

Nakon što je sakupio sedam bodova u prva tri kola, Radnik je bio bez dvojbe favorit da nastavi sa uspješnom rezultatskom seriju u duelu protiv Čelika, koji je u prva tri kola prvenstva ostao bez postignutog gola, a primio ih je osam.

Čelik nije imao nijedan bod pa se pritisak već počeo prebacivati na trenera Kemala Hafizovića, koji je morao protiv Radnika ostvariti pozitivan rezultat. On je obećao da će njegov tim danas igrati bolje jer je konačno mogao računati na neke značajnije fudbalere, a to je postalo jasno već od prve minute.Radnik je bolje uigrana ekipa i dobro je kombinovao, no nije mogao ozbiljnije zaprijetiti golu Čelika, koji je bio postavljen defanzivno, ali je zato iz kontranapada pravio velike probleme gostima.Naročito se isticao Germain Kouadio, koji je od apsolutno svake lopte koju je dobio napravio problem za odbranu Radnika. U nekoliko navrata je šutirao neprecizno, ali je generalni dojam bio da se Besim Šerbečić i Domagoj Franić sa visoko postavljenim veznjacima Radnika ne mogu nositi sa viškom prostora koji se ostavlja Kouadiou.To je postalo jasno u 27. minuti, kada je Kouadio prošao po desnoj strani i prebacio na lijevu stranu, odakle je Šabanović ponovo centrirao na drugu stranu. Kouadio je dobro prihvatio loptu i odigrao povratni pas u sredinu, gdje je Aladin Šišić loptu preciznim udarcem sproveo u mrežu gostiju.Donijelo je to oduševljenje domaćih navijača, koji su Čelik nosili i u nastavku susreta. Domaći tim je pred samo poluvrijeme stigao i do drugog gola, a postigao ga je najbolji pojedinac današnjeg susreta Germain Kouadio. On je zatresao mrežu gostiju poslije dodavanja Kadrića, a prethodno je lijepim potezom izbacio Besima Šerbečića.Ogromna prednost od 2:0 na poluvremenu nije previše zanijela Čelik, nego je domaći tim i u nastavku susreta igrao hrabro i kvalitetno, a u 77. minuti je Emrad Šabanović završio posao za svoj tim pogotkom poslije još jedne lijepe akcije, koja je oduševila domaće navijače, a oni su ogromnom podrškom dali svojim igračima šta misle o njihovom nastupu.Meč je okončan rezultatom 3:0, te je Čelik nakon četiri kola takmičenja u Premijer ligi BiH pobjegao sa začelja tabele, a pred ekipom Kemala Hafizovića je još mnogo posla u nastojanju da spasi svoj premijerligaški status. Ipak, naznake da je to moguće nakon danas definitivno postoje. (oslobodjenje.ba)

foto:nk celik.ba