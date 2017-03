Čeka se na rješenje za pasoše

Za građane Bosne i Hercegovine, nakon 21. marta, po trenutnoj situaciji,možda neće biti pasoških knjižica. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ saznajemo da moguće rješenje za ovaj problem očekuju tokom ove sedmice. Naime, jedino Vijeće ministara BiH moglo bi donijeti odluku o privremenom produženju ugovora sa sadašnjim isporučiocem pasoških knjižica, čime bi Agenciji za identifikaciona dokumenta bilo ostavljeno dovoljno vremena da zaključi ugovor sa novim ponuđačem, a građani bi mogli dobijati pasoše i nakon 21. marta. Situacija je ipak prilično neizvjesna.

Nakon što je na osnovu Odluke Ureda za žalbe, IDDEEA morala poništiti i drugi tender za prikupljanje najboljih ponuda za štampanje pasoških knjižica, uslijedile su pripreme za raspisivanje trećeg. Izvjesno je da do datuma kada se očekuje da će raspoloživa količina pasoških knjižica biti potrošena, neće biti završena tenderska procedura, pa bi jedino rješenje bilo produžavanje ugovora sa sadašnjim isporučiocem.Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona demantuju navode o navodnoj nestašici pasoških knjižica na šalterima. – Izdavanje pasoša i prijem zahtjeva se odvijaju uobičajeno, a mi nemamo nikakve informacije o novim nabavkama, pa tako ne možemo znati ni do kada će izdavanje pasoša biti moguće, – izjavio je Nedžib Smajlović, šef Odsjeka za odnose sa javnošću u kabinetu ministra kantonalnog MUP-a.Ne bilježe se ni veće gužve, ni duža čekanja. Građani uredno predaju svoje zahtjeve bez naročite bojazni da bi moglo doći do nestašice pasoša. – Biće šta će biti, mi se ionako ništa ne pitamo, – kaže nam jedan Zeničanin, kojeg smo zatekli pred šalterom za pasoše. (S.S.)