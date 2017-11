Seriju ovogodišnjih nastupa na turnirima širom BIH, bokseri zeničkog Čelika upotpuniće 5. novembra na 15. Memorijalnom turniru Braća Bašović u Sarajevu. Za ovaj turnir, trener boks kluba Čelik, Hadžo Kubat prijavio je četvoricu boraca. To su Ajdin Gasal u kategoriji do 60 kg., Eldin Omerović do 64 kg., Šefik Halilović do 81 kg. i Fadil Pašalić u kategoriji 91 kg. Turnir će se održati 5. novembra u Skenderiji sa početkom u 19 sati. (M.P.)