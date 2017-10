Večeras premijera predstave “If someone speaks, it get’s lighter”

Premijerom predstave If someone speaks, it get’s lighter, ili u prevodu Kad neko govori postaje svjetlije, orginalnog belgijskog autora, Thomasa Steyaerta, koja će biti izvedena 18. oktobra u Zenici, naš teatar smjelo ulazi u nove istraživačke teatarske forme i dokazuje svoju tradiciju avangarde, istaknuto je na press konferenciji održanoj u prostoru Podrumske scene Bosanskog narodnog pozorišta. Ova predstava je događaj, interaktivno istraživanje pojmova osamljenosti i usamljenosti u savremenom društvu, u kojem će 11 glumaca iz ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, isto toliko gledalaca predstave, provesti kroz nekoliko pozorišnih scena i kroz jednu neobičnu, inspirativnu i suptilnu priču o ljudskim vrijednostima i međusobnim odnosima. O koliko zavodljivoj i izazovnoj predstavi je riječ, pokazali su glumci i autori u susretu sa medijima. Na Podrumsku scenu sišli su pozorišnim podrumskim liftom i s porukom koja slijedi i iz same predstave: istražujte sebe, pa ćete vidjeti da nije loše biti sam! U predstavi igraju Sabina Kulenović, Anđela Ilić, Ermina Nišić-Kurevija, Saša Handžić, Zlatan Školjić, Selma Mehanović, Adis Mehanović, Enes Salković, Snežana Vidović, Siniša Vidović i Uranela Agić-Burina.

Thomas Steyaert, plesač, koreograf, glumac, performer i autor predstave If someone speaks, it get’s lighter, već je bio angažovan na nekoliko projekata Bosanskog narodnog pozorišta, a ovaj put javlja se u ulozi autora ideje, arhitekture i likovnosti scenskog prostora, scenskih pokreta i koreografije, reditelja i dramaturga Murakamijevih proznih tekstova. U kreiranju projekta aktivno je učestvovao i glumački ansambl predstave. (S.S.)