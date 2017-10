BNP obilježava Međunarodnu nedjelju djeteta

Međunarodnu nedjelju djeteta koju organizuje UNICEF, na svoj će način obilježiti i Bosansko narodno pozorište Zenica. Od 4. do 8. oktobra ovaj će teatar prirediti Dječiju BNP-ovu nedjelju sa lutkama. Najmlađa publika moći će da pogleda pet predstava iz produkcije Dječije, omladinske i lutkarske scene. Program će u srijedu, u Centru za kulturu Sarajevo, otvoriti predstava „Put do čarolija“, kojoj će to biti pedeseto izvođenje. Slijedi gostovanje Pozorišta lutaka iz Niša sa predstavom „Olovni vojnik i balerina“ a narednog dana „Put do čarolije“ biće izveden u Novom Travniku. Subotu će obilježiti predstava „Ivica i Marica“ u produkciji Dječijeg pozorišta Subotica, a u nedjelju nova predstava BNP-a, „Prodani smijeh“. (D.T.)