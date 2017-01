Bez grijanja i večeras

Stručni timovi kompanije ArcelorMittal Zenica nastavljaju intenzivno raditi na osposobljavanju kotlova za proizvodnju toplinske energije u pogonu Energetike. Nažalost, do ponovne uspostave isporuke energije za grijanje grada neće doći večeras kako smo željeli. U ovom momentu je nemoguće dati pouzdanu prognozu o normalizaciji stanja, kako zbog kompleksnosti kvara tako i zbog činjenice da se ne može predvidjeti da li će doći do novih i neočekivanih curenja na cijevima kotlovskih postrojenja u toku njihovog vraćanja u rad.Uprava Kompanija upućuje izvinjenje svim građanima Zenice zbog nastale situacije u kojoj i sama Kompanija podnosi gubitke do sada procijenjene na oko 6 miliona KM. ArcelorMittal Zenica nastavlja ulagati iznimne napore da bi se prevazišli tehnički problemi izazvani vremenskim nepogodama, a dodatno usložnjeni starim i dotrajalim postrojenjima.

(ArcelorMittal Zenica)