Baždarevio objavio spisak za Kipar i Gibraltar

Na spisku selektora Mehmeda Baždarevića za naredne utakmice, protiv Kipra koja je na rasporedu 31. augusta te utakmicu protiv Gibraltara koja će se odigrati 3. septembra, nalazi se 30 igrača, a naknadno će biti smanjen na 23 igrača.Selektor Baždarević pozvao je pet golmana: a to su Begović, Šehić, Pirić, Burić i Karačić.U odbrani su poziv dobili : Bičakčić, Vranješ, Kolašinac, Cocalić, Šunjić, Šimunović, Zukanović i Đumić.

Vezni red čine Lulić, Milićević, Pjanić, Beširević, Cimirot, Hadžić, Višća, Jajalo, Krunić, Milošević i Gojak.Za naredne duele selektor je pozvao i šest napadača, a to su Džeko, Hodžić, Bajić, Ibišević, Bilbija i Kodro.Okupljanje A reprezentacije BIH planirano je za 28. august i to na Kipru. (M.P.)