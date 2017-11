ArcelorMittal svečano obilježio 125 godina proizvodnje čelika u Zenici

Večeras je u Hotelu Zenica održana svečanost kojom je obilježeno 125 godina zeničke željezare. Prisutnima su se obratili generalni direktor kompanije ArcelorMittal u Zenici, Biju Nair, direktori kompanija iz Mittalove grupacije u Evropi, gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević, premijer Federacije BiH, Fadil Novalić i indijski ambasador u BiH, Rahul Chhabra.

Javnosti je premijerno predstavljen promotivni film o kompaniji ArcelorMittal kroz devet godina razvoja njenih projekata u Zenici, od pokretanja integralne poizvodnje sredinom 2008., nakon više godina zastoja, do današnjih dana.

– Za stanovnike Zenice život bez Željezare nema smisla, – ustvrdio je u svom obraćanju prisutnima Biju Nair, generalni direktor ArcelorMittala u Zenici, najavivši da ova kompanija već ima poslovne planove za narednih 15 godina, zajednička ulaganja Grada i kompanije u pogon Energetike i pokretanje novih projekata u pogonu Visoke peći.

– Mi živimo uz našu Željezaru, ali je stanje u državi takvo da od toga Zeničani imaju najmanje koristi, – istakao je ovom prilikom gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović. Naglasivši kako je za Grad značajno da kompaniji osigura prijateljsko poslovno okruženje, s obzirom da se radi o najvećem zeničkom investitoru, od uprave i direktora ArcelorMittala za Evropu zatražio je da poslove vezane za zeničku kompaniju, povjeravaju domaćim firmama. – Mi ne očekujemo cvijeće iz dimnjaka. Nama treba čist zrak, ali i radna mjesta, – kazao je Kasumović.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević, izrazio je zadovoljstvo napredovanjem kompanije, jedne od najvećih kantonu, uz to društveno odgovorne u oblastima obrazovanja, sporta, kulture i karitativne djelatnosti. – Posebno me raduju posljednja tri projekta koja se odnose na unapređenje zaštite okoliša u Zenici, – istakao je Galijašević.

Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, uporedio je stabilnost zeničkog ArcelorMittala sa čvrstoćom materijala koji proizvodi. – Osim nesumnjivog ekonomskog značaja, kao jednog među pet najvećih izvoznika u Federaciji BiH, poslovanje ArcelorMittala u Zenici ima i veliki politički značaj. Činjenica da se u Prijedoru topi ruda za zeničku kompaniju, na određen način povezuje dva entiteta, a globalni položaj ArcelorMittala povezuje Bosnu i Hercegovinu sa brojnim zemljama svijeta, prije svega sa Indijom, – kazao je Novalić.

Ambasador Indije u BiH, Rahul Chhabra, istakao je da je ponosan na poslovne uspjehe ArcelorMittala.

Goste je na svečanosti zabavljao bend Divanhana. (S.S.)