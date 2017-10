Ambasada SAD-a u BiH objavila konkurs za srednjoškolce

Ambasada SAD-a u BiH raspisala je konkurs za najbolju video-priču, za bh. srednjoškolce. Konkurs je otvoren prije nekoliko dana, a zatvara se u nedjelju, 12. novembra. Evo o čemu se radi:

Dragi srednjoškolci, pokažite nam svoj grad u BiH! Šta čini vaš omiljeni grad posebnim? Da li je to historijsko naslijeđe? Kultura? Priroda? Hrana? Ili sve to i još puno toga? Uzmite svoj telefon ili kameru i snimite video u trajanju od 90 sekundi kojim ćete nam ispričati svoju priču – zbog čega volite svoj grad, zbog čega ste ponosni na njega i zašto bi ga Bosanci i Hercegovici i turisti iz cijelog svijeta trebali posjetiti. Deset pobjednika će dobiti GoPro HERO Session kameru i biće pozvano da sudjeluje na četverodnevnoj radionici na temu snimanja videa, koju će voditi profesionalni snimatelji. Svi troškovi sudjelovanja u radionici će biti pokriveni. Imate vremena do kraja 12. novembra (nedjelja) da dostavite svoj video snimak. Zato kliknite ovdje (https://goo.gl/a886aD) i pročitajte više detalja, a onda odmah uzmite telefon ili kameru u ruke i počnite snimati – jedva čekamo da vidimo grad u kojem živite! #MyHometownMyBiH