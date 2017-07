Agencija Zeda: Uspješno okončan projekat Mentor 2

U razdoblju od 24. novembra 2014. do 23.jula 2017. godine, Agencija ZEDA je u saradnji s partnerima i sufinansijerima (Grad Zenica, UNZE i FMRPO) implementirala Projekat MENTOR 2 koji je nastavak uspješno implementiranog projekta MENTOR kojim je uspostavljena Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda – LIND.

Laboratorija LIND je zvanično otvorena u novembru 2012. godine, a tokom 2013. godine su provedene aktivnosti na akreditaciji Laboratorije kod BATA instituta (Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine). Od oktobra 2013. godine LIND je zvanično aktreditovana laboratorija i djeluje kao organizaciona jedinica u sklopu Agencije ZEDA.

Laboratorija je opremljena najsavremenijim mašinama i dodatnom opremom za ispitivanje. Oprema, koja se koristi u LIND-u je kalibrisana od strane akreditovanih kalibracionih laboratorija, a soblje zaposleno u Laboratoriji prošlo je neophodne obuke i stručna usavršavanja u eminentnim evropskim laboratorijama.

Do sada su u Laboratoriji LIND vršena mehanička ispitivanja namještaja i opreme za dječija igrališta, a aktivnostima u okviru projekta MENTOR 2 (koji je nastavak projekta MENTOR) na rekonstrukciji Laboratorije i nabavkama mašina i opreme za laboratorijska ispitivanja, usluge Laboratorije LIND proširuju se na ispitivanje građevinske stolarije i fasadnih elemenata.

Projektom MENTOR 2 uspostavljen je i razvojni centar pod nazivom Impulsni kreativni centar (ICC). Ovaj Centar je dio Agencije i otvoren je u junu 2016. godine. Svojom prirodom i uređenjem Centar odiše fleksibilnošću i kreativnošču u svakom svom dijelu. Njegova osnovna namjena jeste da bude pokretačka snaga razvoja preduzetništva, a samim tim i startup zajednice u Zenici te IT sektora, nudeći budućim korisnicima sve pogodnosti modernog coworking prostora, savremenu opremu kao što su 3D printer, 3D skener i CNC mašine te osoblje koje je na raspolaganju u svakom trenutku. Do sada je je u ICCu organizovano na desetine događaja i za isto toliko je ICC bio domaćin za sve one koji su ponudili zanimljive i korisne sadržaje.

Grad Zenica i Agencija ZEDA će i u narednom periodu aktivno raditi na kreiranju povoljnih uslova za poslovanje i razvoj MSP, jačanju kompetencija mladih i (ne)zaposlenih te općenito podsticati razvoj grada Zenice kreirajući lokalne promjene konkretnim, operativnim rezultatima.

Kombinacija institucionalnih kapaciteta Grada Zenice (javnog sektora) s operativnim sposobnostima razvojnih agencija (ZEDA) pokazala se kao odličan model za implementaciju i promovisanje lokalnih, razvojnih, ekonomskih strategija. (Agencija Zeda)