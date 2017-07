Agencija Zeda: Poziv na učešće u IT treningu za djevojke

Impulsni kreativni centar Agencije Zeda u periodu od 1. do 4. avgusta domaćin je IT treninga za djevojčice koju organizuje IT Girls udruženje, uz podršku UNICEF-a. IT Girls inicijativa u BiH organizuje dva treninga za djevojke dobi od 13 do 15 i od 15 do 18 godina. Treninzi, koji se fokusiraju na usvajanje osnova HTML i CSS jezika, te JavaScript programskog jezika, biće održani u prostorijama Agencije Zeda, nakon čega će biti dodijeljeni certifikati uspješnim polaznicama. Prijave su otvorene do 23. jula.